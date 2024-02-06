Путина публично обманул сын его друга 1 6.02.2024, 8:22

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фото: vulcanestimd.mozello.ru

Борис Ковальчук рассказал о заоблачных ценах на электричество в Европе.

Путина публично обманул сын его друга по кооперативу «Озеро» Юрия Ковальчука Борис.

Во время встречи с ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком выяснилось, что Запад не только «повсеместно вернулся к угольной генерации электричества», но и якобы «продает его населению по 1000 евро за мегаватт-час»

«Доля угольной генерации в целом ряде стран превышала в несколько раз долю угольной выработки в России, хотя коллеги говорили, что они стремятся к экологической экономике и борются с выбросами СО2, а цены достигали 1000 евро за мегаватт-час, в России это 25–26 евро. Вот что происходило и происходит до сих пор», — заявил чиновник.

Со слов Ковальчука, в соседней с РФ Финляндии несколько недель назад цена дошла опять до 900 евро за мегаватт-час из-за дефицита энергии. А на сайте общеевропейской энергетической биржи, которая объединяет 13 рынков в Европе, любой желающий может узнать актуальную цену на электричество в Европе.

По данным на 5 февраля, ни в одной из стран Европы нет озвученных Ковальчуком тарифов.