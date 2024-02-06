Санкции могут добить мегапроект «Газпрома» 2 6.02.2024, 10:50

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В Кремле срочно ищут финансирование.

Один из больших проектов «Газпрома» под Санкт-Петербургом сейчас находится на грани краха. Новый проект лишился финансирования именно из-за санкций со стороны Запада.

Изначально проект должен был финансировать немецкий концерн Linde, именно поэтому в срочном порядке правительство РФ нашло 900 млрд рублей из ФНБ. Еще 31 января соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мишустин, информирует телеграм-канал «Украина 365» со ссылкой на сайт Кабмина РФ.

Завод должен быть построен в Усть-Луге за 40 млрд долларов. Известно, что 10 млрд (а это 25%) - госфинансирование. На заводе планируется перерабатывать ежегодно 45 млрд кубометров газа. При этом планируется также производить до 3 млн тонн полиэтилена и до 13 млн тонн СПГ.

Проект в Усть-Лаге должен был стать одним из крупнейших в мире и самым мощным в Северо-Западной Европе. В эксплуатацию часть завода должны были запустить еще в 2023 году, а окончательно ввести в действие в конце 2024 года, однако из-за вторжения армии Путина в Украину из проекта вышла немецкая компания Linde.

Из документа Кабмина становится ясным, что сроки по сдаче эксплуатации завода перенеслись на 2026-2028 годы.

Сейчас «Газпром» сам не может оплатить все расходы по строительству завода. Из-за санкций со стороны Запада и потери покупателей в лице ЕС только в первом полугодии 2023 года «Газпром» понес убытков на сумму в 1 трлн рублей.

Чтобы хоть как-то удержать «Газпром» на плаву, в Кремле решили повысить тарифы для населения. Эксперты говорят, что с февраля 2022 года и до конца 2024 года цены вырастут на 34%.