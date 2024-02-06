Нацбанк собирается запустить цифровой белорусский рубль

Нацбанк собирается запустить цифровой белорусский рубль6
- 6.02.2024, 12:07
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До 2026 года.
Национальный банк Беларуси одобрил концепцию цифрового белорусского рубля и принял решение о начале разработки платформы ЦБР.
Цифровой белорусский рубль – это цифровая форма белорусского рубля, законное платежное средство, выполняющее все функции денег, имеющее одинаковую ценность с наличным и безналичным белорусским рублем, являющееся прямым требованием к Национальному банку Республики Беларусь и эмитируемое им.
Расчеты с использованием цифрового белорусского рубля планируется относить к безналичным расчетам, пояснили в пресс-службе Нацбанка.
Нацбанк также утвердил план внедрения ЦБР, отметив, что сроки реализации мероприятий могут быть изменены.
В 2024 году планируется:
Разработка платформы ЦБР.
Подготовка функциональных и технических требований к платформе ЦБР.
Аудит платформы ЦБР.
Сертификация криптографических алгоритмов и средств защиты информации.
Разработка демоверсии кроссчейн-моста.
Тестирование трансграничных платежей на демоверсии кроссчейн-моста.
Подготовка изменений в законодательство.
Исследование экономических аспектов трансграничных платежей и разработка концепции трансграничного взаимодействия и использования ЦБР в трансграничных расчетах.
Исследование прочих экономических и технологических аспектов внедрения ЦБР
На 2025 год запланированы:
Разработка и тестирование кроссчейн-моста.
Изменение законодательной базы.
Внедрение платформы ЦБР (B2B-платежи с реальной стоимостью, включая трансграничные платежи, смарт-контракты).
Исследование способов реализации анонимности и офлайн-платежей.
Завершение аудита платформы ЦБР.
Завершение сертификации криптографических алгоритмов и средств защиты информации.
Исследование прочих экономических и технологических аспектов внедрения ЦБР
Завершение реализации платформы ожидается в 2026 году. План предполагает на указанный год следующие мероприятия:
Доработка функционала платформы ЦБР (C2С-, C2B-, B2C-, G2C-, С2G- платежи, анонимность, офлайн-платежи, полноценный функционал смарт-контрактов).
Доработка функционала кроссчейн-моста.
Завершение внедрения платформы ЦБР.
Завершение внедрения кроссчейн-моста