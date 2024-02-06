Нацбанк собирается запустить цифровой белорусский рубль 6 6.02.2024, 12:07

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До 2026 года.

Национальный банк Беларуси одобрил концепцию цифрового белорусского рубля и принял решение о начале разработки платформы ЦБР.

Цифровой белорусский рубль – это цифровая форма белорусского рубля, законное платежное средство, выполняющее все функции денег, имеющее одинаковую ценность с наличным и безналичным белорусским рублем, являющееся прямым требованием к Национальному банку Республики Беларусь и эмитируемое им.

Расчеты с использованием цифрового белорусского рубля планируется относить к безналичным расчетам, пояснили в пресс-службе Нацбанка.

Нацбанк также утвердил план внедрения ЦБР, отметив, что сроки реализации мероприятий могут быть изменены.

В 2024 году планируется:

Разработка платформы ЦБР.

Подготовка функциональных и технических требований к платформе ЦБР.

Аудит платформы ЦБР.

Сертификация криптографических алгоритмов и средств защиты информации.

Разработка демоверсии кроссчейн-моста.

Тестирование трансграничных платежей на демоверсии кроссчейн-моста.

Подготовка изменений в законодательство.

Исследование экономических аспектов трансграничных платежей и разработка концепции трансграничного взаимодействия и использования ЦБР в трансграничных расчетах.

Исследование прочих экономических и технологических аспектов внедрения ЦБР

На 2025 год запланированы:

Разработка и тестирование кроссчейн-моста.

Изменение законодательной базы.

Внедрение платформы ЦБР (B2B-платежи с реальной стоимостью, включая трансграничные платежи, смарт-контракты).

Исследование способов реализации анонимности и офлайн-платежей.

Завершение аудита платформы ЦБР.

Завершение сертификации криптографических алгоритмов и средств защиты информации.

Исследование прочих экономических и технологических аспектов внедрения ЦБР

Завершение реализации платформы ожидается в 2026 году. План предполагает на указанный год следующие мероприятия:

Доработка функционала платформы ЦБР (C2С-, C2B-, B2C-, G2C-, С2G- платежи, анонимность, офлайн-платежи, полноценный функционал смарт-контрактов).

Доработка функционала кроссчейн-моста.

Завершение внедрения платформы ЦБР.

Завершение внедрения кроссчейн-моста