Из Беларуси тайно ушел инвестор, которого хвалил Лукашенко 3 6.02.2024, 15:23

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Он успел вложить в экономику около 1 млрд евро.

Австрийский деревообрабатывающий холдинг Kronospan избавился от своего бизнеса в Беларуси, узнал Office Life. Новым владельцем его заводов и логистических центров стал эмиратский фонд Causa Foundation, а управление бизнесом передано российским менеджерам.

Юридические лица, которым принадлежали заводы Kronospan в Беларуси, завершили ребрендинг. Предприятиями в Сморгони теперь управляют компании «Ультрадекор», «Ультрадекор Пропертиз» и «Ультрадекор НТ», в Витебске — «Ультрабилд», под Могилевом — «Ультрабилд Стил» и «Ультра Плай ОСБ». Переименованы и другие местные юрлица.

Выход Kronospan из белорусского бизнеса состоялся в начале осени прошлого года. До этого австрийцы завершили процесс передачи тому же Causa Foundation своих активов в России. Фонд зарегистрирован в ОАЭ.

Kronospan вышел на белорусский рынок в конце 2000-х годов и стал крупнейшим инвестором в местную деревообработку. Его предприятия выпускали здесь древесные плиты, напольные покрытия, смолы, лаки, специальную бумагу, стальные конструкции и др. Значительная часть продукции предназначалась для экспорта. Общий объем инвестиций Kronospan в экономику Беларуси оценивался приблизительно в 1 млрд евро.

В марте 2017 года Александр Лукашенко посещал производство компаний «Кронохем» и «Кроноспан ОСБ», когда был с рабочей поездкой в Могилевской области. Тогда он заявлял, что «хотелось бы, чтобы у нас больше было таких предприятий». «Мне с вами легко разговаривать, и пусть меня услышат те критики, которые навалились на меня, когда мною было принято решение по модернизации деревообрабатывающих предприятий», — говорил политик.

Отметим, что еще весной прошлого года, после того, как было принято решение передать российский бизнес Kronospan местному менеджменту, говорилось о том, что предприятия в Беларуси продолжат вести свой бизнес в составе Kronospan.

Белорусские предприятия Kronospan были включены в список запрещенных к продаже без согласования с правительством активов из «недружественных» стран.