Ученые обнаружили фрукт, который быстро повышает настроение 2 6.02.2024, 21:46

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В исследовании приняли участие 155 человек.

Киви - это вкусный и полезный фрукт, который можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, смузи или другие блюда. Киви также содержит антиоксиданты, которые могут помочь защитить клетки от повреждений.

Исследователи из Университета Отаго (Новая Зеландия) обнаружили, что употребление киви может быстро повысить настроение. В исследовании участвовали 155 взрослых с небольшим дефицитом витамина С.

Участники ежедневно принимали добавку с витамином С, плацебо или съедали два киви. Также с помощью опросов в специальном приложении они сообщали о своем настроении, состоянии здоровья, качестве и количестве сна, и физической активности.

Употребление киви улучшило жизненный тонус и настроение участников в течение четырех дней, а через 14—16 дней уровень жизнерадостности добровольцев достиг пика. С другой стороны, потребление добавки с витамином С лишь незначительно улучшило настроение участников через 12 дней.

«Это исследование помогает нам понять, что пища, которую мы едим, может относительно быстро повлиять на наше самочувствие. Наши участники изначально имели хорошее психическое здоровье, поэтому у них было мало возможностей для улучшений состояния, но они все же сообщили о пользе потребления киви и добавки с витамином С», — сказал доктор Бен Флетчер, ведущий автор исследования.