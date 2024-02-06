Новую Skoda Octavia 2024 показали за неделю до презентации 1 6.02.2024, 22:35

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Авто станет выразительнее на вид и получит улучшенную мультимедийную систему.

Опубликованы официальные тизеры Skoda Octavia 2024. Массовая модель С-класса пройдет обновление и будет представлена 14 февраля. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Skoda, сообщает «Фокус».

На тизерах изображены лифбек и универсал Skoda Octavia 2024. Главное их отличие – новые фары с матричной оптикой и оригинальными стреловидными ходовыми огнями. Кроме того, увеличена решетка радиатора, обновлены бамперы и фонари.

Также показали заряженную Skoda Octavia RS с более агрессивной передней частью и увеличенными колесными дисками. Ее покажут вместе со стандартной моделью.

Салон Skoda Octavia 2024 на тизерах не показали. Ожидается, что внутри увеличат тачскрин мультимедийной системы.

Скорее всего, новая Skoda Octavia сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (110 л. с.), 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 115, 150 и 200 л. с. Версия RS станет мощнее – ее отдачу должны поднять примерно до 265 сил.

Кроме того, для Skoda Octavia 2024 готовят новые плагин-гибридные установки с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Они будут мощнее, а увеличенная батарея позволит проезжать большее расстояние на электротяге.