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В Беларуси разрабатывают очередную странную вакцину

  • 7.02.2024, 12:58
В Беларуси разрабатывают очередную странную вакцину

На этот раз от кариеса.

В Беларуси разрабатывают вакцину от кариеса. Об этом рассказал главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения, ректор БГМУ, член-корреспондент НАН Беларуси, профессор Сергей Рубникович.

«Мы пытаемся создать препарат, вакцину, который бы препятствовал размножению микроорганизмов, которые вызывают кариес зубов, препятствовал прикрепляемости этих микроорганизмов к твердой ткани зуба», — заявил он.

Напомним, ранее в Беларуси заявили о создании «вакцины от запоев». А в конце 2023 года Минздрав объявил о завершении клинических испытаний отечественной вакцины против COVID-19.

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