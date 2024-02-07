В Беларуси разрабатывают очередную странную вакцину
- 7.02.2024, 12:58
На этот раз от кариеса.
В Беларуси разрабатывают вакцину от кариеса. Об этом рассказал главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения, ректор БГМУ, член-корреспондент НАН Беларуси, профессор Сергей Рубникович.
«Мы пытаемся создать препарат, вакцину, который бы препятствовал размножению микроорганизмов, которые вызывают кариес зубов, препятствовал прикрепляемости этих микроорганизмов к твердой ткани зуба», — заявил он.
Напомним, ранее в Беларуси заявили о создании «вакцины от запоев». А в конце 2023 года Минздрав объявил о завершении клинических испытаний отечественной вакцины против COVID-19.