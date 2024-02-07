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Белорусский кардиолог дал четыре совета метеозависимым

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  • 7.02.2024, 15:34
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Белорусский кардиолог дал четыре совета метеозависимым

При перемене погоды важно соблюдать простые правила.

Доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медуниверситета Дмитрий Герасименок дал четыре простых совета, чтобы снизить боль при метеозависимости.

Так, эксперт посоветовал метеочувствительным людям в период обострений свести к минимуму любой стресс. А также наладить режим бодрствования и сна, чтобы ночью спать достаточное количество часов, а днем - бодрствовать.

Кроме того, важна физическая активность, которая хорошо тонизирует организм, вызывая легкий физический стресс и являясь своеобразной тренировкой, повышая резистентность к стрессам иного рода, в том числе и погодным.

Еще важно рациональное питание и коррекция хронических заболеваний, сопровождающаяся адекватной поддерживающей терапией.

Кардиолог посоветовал, чтобы у метеозависимых максимально было все скомпенсировано при наличии хронических сердечно-сосудистых, психоэмоциональных заболеваниях и нарушениях опорно-двигательного аппарата.

- Если этого требует клиническая ситуация, обязательно нужно придерживаться поддерживающей лекарственной терапии, - заключил специалист.

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