Налоговая вводит для предпринимателей очередное изменение 2 7.02.2024, 21:30

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Оно затронет всех.

С 1 июля все индивидуальные предприниматели должны будут в обязательном порядке представлять налоговые декларации в электронном формате. Об этом сообщает инспекция МНС по Минску.

Сейчас такая обязанность предусмотрена для ИП, которые платят налог на добавленную стоимость. С 1 июля это делать нужно будет всем предпринимателям. Изменение предусмотрено правками, которые внесли в Налоговый кодекс.

Также для индивидуальных предпринимателей с 1 января ввели повышенный подоходный налог, если их годовые доходы превысят 500 тысяч рублей. В таком случае с суммы превышения придется заплатить налог в 30%, а не 20%, как было в 2023 году.

Для ИП также повысили ставки единого налога. К примеру, те, кто занимаются сдачей в краткосрочную аренду недвижимости, в Минске теперь платят сбор в 667 рублей (ранее — 620 рублей), а в областных городах — 621 рубль (ранее — 578 рублей). Этот налог надо вносить за каждую квартиру, жилой дом, садовый домик или дачу.