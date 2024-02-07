Ученые высчитали новый возраст Минска 5 7.02.2024, 23:05

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Столица может быть на 200 лет старше, чем принято считать.

Ученые, работающие на раскопках городища на реке Менка, сделали важное открытие. Оказывается, древесина, которая уложена в основание бывшего замка, намного старше, чем весь Минск. Работы возглавляет заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси Андрей Войтехович, передает blizko.by.

По одной из версий (которая перекликается с летописями), первоначальный Минск возник именно здесь, у деревни Городище на реке Менка, и лишь потом переехал на реку Немига на место современного города.

В инстаграм-аккаунте музея «Стары Менск» поделились результатам радиоуглеродного анализа.

Деревянная стена в основе вала датируется от 750 до 991 года, а деревянный настил (проход в валу) — между 1323 и 1446 годами.

Это значит, что замку на Менке, а также и самому Менску (Минску) минимум 1033, максимум 1274 года. То есть, основание города состоялось между серединой 8-го и концом 10-го столетия. Обычно при таких разбежках в анализе принято брать среднее значение, а это значит, что такой средний возраст Минска может составить 1.150 лет.

Кстати, в прошлом году между срубами была найдена монета, которой примерно 1.250 лет. А деревянная лопата, найденная тут же, была датирована от 889 до 1033 года.

Между тем, в прошлом году Минск официально отпраздновал 956 лет.

Впереди ученых ждет более точный дендрохронологический анализ, когда по кольцам на древесных спилах дата выяснится с точностью до года.