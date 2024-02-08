В Минске продают золотую Tesla Y китайского производства 8.02.2024, 8:54

Сколько просит владелец авто 2022 года выпуска?

Электромобиль Tesla Model Y китайского производства с множеством доработок продают в Минске, сообщает Onliner. Автомобиль 2022 года выпуска, стоит почти 45 тысяч долларов в эквиваленте.

Как утверждает продавец, пробег — 22 тысячи 350 км. Машина, согласно паспорту, может проехать на одной зарядке максимально 545 километров. По словам хозяина авто, в условиях белорусской зимы автомобиль смог преодолеть 330 километров на одной зарядке.

Обычно автомобили Tesla попадают в Беларусь с американских аукционов, причем большинство из них побывали в ДТП. По словам продавца этой машины, он пригнал ее из Китая, в аварии она не попадала.

«Что касается цвета, то это пленка, поклеенная моим китайским партнером Чен Ханом из компании JCH-EVCAR перед отправкой в Минск. Это был его личный автомобиль. Чен — владелец сервисной станции в Китае, поэтому машина досмотрена и доработана, как для себя. По качеству сборки китайская Tesla, я считаю, превосходит американскую», — рассказал продавец.

Среди таких доработок — столик для пассажира на заднем правом сиденье, разноцветная подсветка на ручках дверей снаружи. Также в машине есть электропривод выдвигания ручки одним нажатием, система электропривода капота (открытие и закрытие), а салон подсвечивают светодиодные ленты, причем цвет можно выбрать и настроить.