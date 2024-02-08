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«Лукашенко начал панически бояться за свою жизнь»

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  • 8.02.2024, 9:00
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«Лукашенко начал панически бояться за свою жизнь»

Кремль уже не поможет?

Последние заявления свидетельствуют о страхе белорусского диктатора Лукашенко за свою жизнь. Об этом «24 Каналу» рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, объяснив, что глава Кремля Владимир Путин не всегда сможет защищать Лукашенко.

«Путинский режим не вечен, и Лукашенко придется защищать свою власть, в частности в условиях, когда Путин ему не сможет помочь. Не удивительно, что Лукашенко начал панически бояться за свою жизнь», – пояснил Игорь Яковенко.

В Беларуси до сих пор остается около тысячи наемников из ЧВК «Вагнера». Официальная версия говорит о том, что оставшиеся «вагнеровцы» являются инструкторами для белорусской армии.

«Однако нельзя исключать, что вагнеровцев держат как возможных диверсантов», – отметил Яковенко.

Журналист отрицает возможность большой и прямой войны России с Европой, ведь вся российская армия сконцентрирована на поле боя в Украине. В то же время отдельные диверсионные отряды могут существовать и выполнять определенные задачи.

«Вагнеровцев могут использовать, чтобы дестабилизировать ситуацию, устраивать провокации и отдельные рейды, например, на территорию Польши или Литвы», – подчеркнул Яковенко.

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