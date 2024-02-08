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Тайвань снова расширил ограничения на ввоз товаров в Беларусь

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  • 8.02.2024, 10:46
Тайвань снова расширил ограничения на ввоз товаров в Беларусь

В список добавлено еще 77 пунктов.

Власти Тайваня расширили экспортные ограничения против России и Беларуси. Список запрещенных к ввозу в эти страны товаров дополнился 77 пунктами. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Речь идет о высокотехнологичных товарах. Так власти Тайваня хотят ограничить их возможное использование в военных целях. В основном в списке инструментальные станки — например, электромеханические.

Ограничения начнут действовать 8 марта 2024 года.

До этого Тайвань уже расширял экспортные санкции в отношении России и Беларуси с конца января 2024 года. Тогда в список включили 45 видов товаров, которые также относятся к высоким технологиям.

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