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Лукашисты обвинили белорусов в высоких ценах

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  • 8.02.2024, 15:12
Лукашисты обвинили белорусов в высоких ценах

Верх цинизма.

В МАРТ выдали циничное объяснение, почему в Беларуси разгоняется инфляция. Среди названных причин — ослабление рубля, «хапун» товаров со стороны населения и ситуация с ценами в России.

При этом в МАРТ «расковыряли» закореневшие проблемы, которые годами не могут решить чиновники. Среди них — разрыв между реальными зарплатами и производительностью труда и попытки государства в ручном режиме регулировать цены, что, как правило, в долгосрочной перспективе выливается в трудности. К слову, это уже третье ведомство, которое обвиняет в чем-либо население (ранее к белорусам были претензии у Минэкономики и Нацбанка).

За 2023 год инфляция в Беларуси составила 5,8% годовых (данные за декабрь прошлого года к аналогичному месяцу 2022-го). Конкретно в декабре прошлого года месячная инфляция составила 0,9%.

В МАРТ отмечают, что инфляция в Беларуси разогналась в четвертом квартале прошлого года. «Ускорение годовой инфляции обусловлено „уходом“ из расчета низкой базы предыдущего года, в частности — дефляции на 2,1%, зафиксированной

в октябре–ноябре 2022 года, чему способствовало выстраивание новой системы регулирования цен в стране», — уточнили в ведомстве.

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