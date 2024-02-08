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Запахи могут влиять на скорость принятия решений

  • 8.02.2024, 15:30
Запахи могут влиять на скорость принятия решений

Они стимулируют клетки мозга.

Исследователи из университета штата Колорадо обнаружили, что запахи стимулируют определенные клетки мозга, которые могут влиять на скорость принятия решений. Результаты опубликованы в Current Biology (СВ).

В исследовании участвовали лабораторные мыши. Они должны были подойти к устройству, представляющему собой установку с двумя кранами. Из одного текла подслащенная вода с фруктовым запахом, а из другого — минеральное масло.

Ученые распыляли фруктовый аромат в месте нахождения мышей и подавали в емкость сладкую воду. Мыши, слизывая с носика емкости угощение, связывали между собой факт наличия запаха и появления доступа к сладкой воде. Но когда из носика выделялось минеральное масло, грызуны не бежали к кормушке.

Исследователи обратили внимание, что грызуны быстро поняли, когда не стоит подбегать к кормушке. Они предположили, что при улавливании фруктового аромата и его продвижении по обонятельной луковице (нервной структуре переднего мозга позвоночных, участвующей в обонянии) происходила стимуляция особых клеток гиппокампа. Эта часть мозга участвует в механизмах формирования эмоций и трансформации кратковременной памяти в долговременную.

Также выяснилось, что чем сильнее стимулировались клетки, тем быстрее мыши ориентировались. Ученые подчеркнули, что их открытие расширяет спектр уже имеющихся знаний о том, что участвует в процессе принятия решений в мозге. В частности, речь идет о быстрых решениях, которые принимаются постоянно.

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