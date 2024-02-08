Врачи назвали продукты, необходимые гипертоникам 8.02.2024, 18:29

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Как урегулировать давление с помощью диеты.

Минералы кальций, магний и калий играют важнейшую роль в регулировании артериального давления. Об этом врачи рассказали порталу Health.

Кальций нужен для поддержания здорового артериального давления: он помогает сужаться и расширяться кровеносным сосудам, а также сокращаться сердцу. Минерал содержится в молоке, йогурте, сыре, капусте брокколи и капусте пак чой. Мужчинам требуется 1000 миллиграммов кальция в день. Женщинам до 50 лет рекомендовано 1000 миллиграммов кальция в день, а после 51 года — 1200 мг/день.

Магний и калий играют важную роль в проводимости электрических сигналов в сердце и нервной системе организма. Магний необходим для более чем трехсот реакций в организме, включая синтез белка, сокращение мышц и нервную функцию. Он содержится в бобах, орехах, семенах, зеленых листовых салатах (например, шпинате), хлопьях для завтрака, молоке, йогурте. Взрослым женщинам нужно от 310 до 320 миллиграммов магния в день, мужчинам — от 400 до 420 мг/день. Ранние признаки дефицита магния включают потерю аппетита, тошноту, рвоту, утомляемость.

Низкое потребление калия связано с повышенным артериальным давлением, особенно при высоком потреблении соли. Он содержится в овощах, фруктах, бобах, орехах, мясе, молоке и йогурте. Взрослым женщинам нужно 2600 миллиграммов калия в день, мужчинам — 3400 мг/день. Симптомы дефицита могут включать мышечную слабость, утомляемость и запор.

Важно не потреблять больше минералов, чем нужно, поскольку это может быть опасно. Кроме того, для большинства людей необходимые дозы кальция, магния и калия можно получить из пищи. Прием некоторых препаратов, определенные заболевания, недоедание, злоупотребление алкоголем могут потребовать приема пищевых добавок с минералами. Но назначить их может только врач после анализа крови.