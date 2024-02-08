«Дизелечек, 15−20 лет, универсал или минивэн — вот что белорусу подавай» 8.02.2024, 19:12

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Как живет авторынок за «Борисовским трактом».

Авторынок в Малиновке — это свежепригнанные «европейцы» и, чуть реже, «американцы», по которым легко можно отследить тенденции на рынке. Например, еще год назад «китайцами» там и не пахло, а теперь местные продавцы, распробовав это направление, привозят всем известные Voyah, Li и не только. На рынке за «Борисовским трактом» ситуация обратная: время здесь как будто остановилось лет 10—15 назад. Какие три экрана на центральной консоли, когда еще не все «Пассаты бэ третьи» сгнили, ребят? Модная подсвечивающаяся эмблема на носу? А может, лучше старую добрую «Зафиру» за пятерку, да по рукам? В общем, «Онлайнер» с головой нырнул в «бэушку» и пригласил вас вместе с нами поохать над ценами.

«Раритет» и «свежак» из Европы на одной площадке. Что с ценами?

Можно ли площадку с эдак двадцатью автохаусами, разбитую на три отдельные стоянки, обнесенные забором, называть авторынком — вопрос открытый. Но все так делают, а мы чем хуже? Кстати, будьте аккуратны и не перепутайте машины, выставленные на продажу, с теми, что ожидают своих владельцев на штрафстоянке или арендованных местах, — неизвестно, как к незваным осмотрщикам отнесутся их хозяева.

Машины автохауса обычно можно отличить по «транзитам», листику А4 с ценой под лобовым стеклом и прицепу-даче, служащему офисом для местных продавцов. К слову, не все открыли двери на наш стук в тот день, а некоторые категорически отказались общаться, пожаловавшись на вездесущих блогеров-автоподборщиков: им, видите ли, живые 20-летки подавай без жучка и паучка, а таких в природе не существует.

Но те продавцы, что согласились на разговор, показались вежливыми и приятными — так и захотелось уехать на каком-нибудь «Гольфике»... Вот, кстати, один, ожидающий своего потенциального владельца: почти $2500 за машину 1993 года, где из опций лишь гидроусилитель руля, литые диски, люк да магнитола.

И да, мы все понимаем и никого не осуждаем: рынок диктует свои условия. Но все же: если вы пару лет не интересовались «бэушкой» — возьмите с собой валерьянки, прежде чем отправляться за машиной к сезону.

Рядом с Golf затаился еще один «почти раритет» — Volkswagen Vento. Кажется, его с года 1998-го уже не выпускают. А стоит он, родимый, в 2024-м почти $3000.

Ладно, давайте о чем-то повеселее. О BMW в кузове E39, например. Трехлитровый M57, дизелек, еще и черный — ну песня. Правда, мотив у нее стал какой-то грустный после созерцания тех самых цифр под лобовым: $7450 за 23-летнюю машину. Пожалуй, домой тоже отправимся пешком, хотя светлый ухоженный салон так и шепчет: «Отдай все свои деньги… мне на обслуживание».

— Сейчас у нас выставлено около десяти машин. Это выкупленные нами экземпляры, — рассказывает менеджер площадки. — В основном торгуем автомобилями, привезенными из Европы.

Среди свежепригнанных на площадке — Fiat Doblo, который ранее был оборудован для перевозки людей с инвалидностью. Теперь его продают за $10 600. Еще один автомобиль, который, возможно, заинтересует представителей малого бизнеса, — Ford Tourneo 2016 г. в. за $22 900. Тоже, по словам продавца, только-только из Европы.

Хорошая машина на «повседнев» (если у нее нет «сюрпризов» по кузову и технической составляющей) — четырехлетний Ford Focus. Просят за такой $13 850.

— Люди в большинстве своем находят автомобили через онлайн-площадки, — говорит менеджер. — Редко бывает такое, что кто-то впервые на авторынке увидел машину и купил. Ходят-смотрят в основном в выходные, в будние людей мало.

После Нового года временное затишье, но сейчас, перед началом сезона, звонков становится больше. В прошлом году похожая ситуация была, так что не волнуемся и ждем.

— Поток людей здесь упал с прошлого года, — вводит в курс дела еще один продавец. — Но в субботу-воскресенье «зрителей» хватает.

«Дизелечки, 15—20 лет, универсал или минивэн». Что берут белорусы и куда подевались россияне?

Вышеупомянутая Малиновка скорее заточена под россиян. Здесь же, за «Борисовским трактом», контингент исключительно белорусский.

— Россияне? Последние россияне, купившие машину, были перед Новым годом, — вспоминает собеседник. — Взяли Renault Grand Scenic и Peugeot 3008 — обе 2019 года. Какие требования у них обычно? Чтобы машина на «автомате» была обязательно.

— Россияне все реже к нам заглядывают, — делится еще один менеджер. — Бывает, под заказ что-то хотят привезти или звонят и просят на месте под определенные запросы авто подобрать.

А что насчет наших земляков — на какие машины они чаще всего смотрят? Надо отметить, что на этот рынок часто заглядывают и жители регионов — все-таки шаговая доступность от метро и остановок, через которые следуют некоторые междугородние маршрутки.

— У всех на площадке дела идут по-разному, — добавляет собеседник. — Если машина дешевая — Citroen Xantia, например, — то такое быстро забирают, особенно при ее стоимости до $2000—3000. Ну максимум до $5000 варианты неплохо берут.

— Дизелечки, 15—20 лет, универсал или минивэн — вот самое ходовое. Opel Zafira, Volkswagen Touran, Passat… — поддерживает беседу другой продавец. — Самый популярный ценовой диапазон у меня — от $3000 до $10 000. По опыту знаю: все, что стоит ниже $3000, — оно, скажем так, не долгоиграющее. Но бывают случаи, когда на такие машины «автоподбор» приезжает.

«Живое и интересное, бывает, два месяца простаивает. А невзрачное за сутки уходит». Насколько быстро продаются машины на авторынке?

Если бы мы не встретили на рынке Passat… А, такого даже в фантазиях не может быть, извините. Бензиновый B3 с ГБО продают за $2250, B6 2007 г. в. (зато с 1,9-литровым дизельным мотором) неподалеку отдают за $8350.

Еще одна популярная на авторынке модель — Opel Zafira. 2005 г. в., 2,2 литра, дизель — за такой набор характеристик просят $6850.

— Как торгуются белорусы? — спрашиваем у продавца.

— Нагло! Сразу тысячу просят скинуть.

— А на рынке обычно сколько готовы уступить?

— Долларов 400—500.

Тоже нередко встречающаяся в семьях белорусов Mazda 6 продается за $5550. Авто 2007 г. в. с 2-литровым бензиновым мотором.

А вот премию за эксклюзивность отдаем Mini Coupe. К слову, это единственный экземпляр модели, выставленный на данный момент на продажу в Беларуси, если судить по наиболее крупным онлайн-площадкам. За шуструю красотку 2012 г. в. с 1,6-литровым бензиновым мотором хотят выручить $12 850.

— У нас здесь не Малиновка: разбежка цен — от $1000 до $30 000. У нас покупатель может приехать за Opel Astra H, а уехать на Citroen C5. Выбирают по состоянию, а не по модели, — делится продавец, который работает здесь больше десяти лет.

— Как быстро продаются машины? Не угадаешь. Бывает, что-то вроде интересное и живое, но два месяца простаивает. А невзрачное за сутки уходит, — добавляет собеседник.

Признаем: гулять по авторынку за «Борисовским трактом» гораздо веселее, чем по Малиновке. Здесь ассортимент как будто разнообразнее — не сплошные «французы» да «немцы» из Европы. Еще и фотограф дядя Саша периодически кладет глаз на что-то сильно уставшее и начинает предаваться ностальгии, вспоминая, как точно такая же «ласточка» была у него энное количество лет назад.