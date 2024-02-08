Почему российский митрополит был вынужден покинуть Эстонию 2 8.02.2024, 19:50

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Митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению власти страны не продлили вид на жительство.

«Не разобрался в ситуации». В последние недели это объяснение звучало не раз применительно к митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (в миру — Валерию Решетникову), главе Эстонской православной церкви (ЭПЦ), автономной части Русской православной церкви. На этой неделе он был вынужден покинуть Эстонию после того, как министерство внутренних дел этой страны не продлило ему, гражданину России, вид на жительство, пишет DW.

Митингующие вместе с Путиным

Эстонские власти сочли деятельность митрополита «угрозой государственной безопасности». Главная претензия службы госбезопасности и МВД к митрополиту — недостаточно ясная, по их мнению, позиция в отношении российской агрессии против Украины. Правительство Эстонии также обеспокоено молебнами о мире, которые ЭПЦ и ее предстоятель проводили с участием движения «Koos/Вместе».

В Таллинне движение считают кремлевским проектом. В его программе, например, содержится призыв к «нейтралитету» Эстонии (подавляющее большинство эстонцев — за сохранение членства в НАТО) и неучастию в военных конфликтах третьих стран. И хотя Koos в стране не запрещена и даже участвует в выборах в составе левых сил, ее деятельность вызывает особую озабоченность властей.

Сам митрополит Евгений, избранный предстоятелем ЭПЦ в 2018 году, в 2022 году уже разъяснял свою позицию в письме министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу. Священнослужитель отмежевался от высказываний патриарха Кирилла по поводу войны в Украине. Тогда МВД ответом удовлетворилось.

И буквально спустя три месяца возникла ситуация с молебном, вслед за которым аффилированная с Koos некоммерческая организация «Вместе за мир в Эстонии» устраивала митинг. Власти восприняли содержание мероприятия как призыв отказаться от поддержки Украины. Митрополит тогда заявил, что его ввели в заблуждение: молиться о мире церковь обязана, а участвовать в политических акциях — ни в коем случае. Эти объяснения, с точки зрения эстонских властей, прозвучали не очень убедительно. Тем более, что на этом контакты митрополита Евгения с Koos не закончились. Спустя год митрополиту не продлили вид на жительство.

Митрополит, которого «неправильно понимали»

В Эстонии существуют две православные церкви. Паства ЭПЦ в основном состоит из представителей русскоязычной общины. Значительно меньшая по численности Апостольская православная церковь Эстонии подчиняется Вселенскому патриарху и большинство прихожан ее храмов — православные эстонцы.

«Митрополит Евгений, по моим данным, очень хотел служить в Эстонии, — рассказал в интервью DW сотрудник Центра православных исследований Фордэмского университета в Нью-Йорке Сергей Чапнин. - За эти годы он заработал репутацию доступного для паствы и простого в общении священнослужителя. Для епископата РПЦ это редкий случай». Однако, по словам Чапнина, митрополит не говорит на эстонском, жил в стране в «русскоязычном информационном пузыре», а главное — он не до конца осознал, насколько остро воспринимается в Эстонии все, что связано с путинской агрессией.

Независимый аналитик Ксения Лученко, автор книг и статей о русском православии, считает закономерным то, что митрополит «не вписался» в военный контекст. «В 2018 году, когда его поставили на таллинскую кафедру, Эстония, с точки зрения московского патриархата, была тихой заводью. Давно известный в церковных кругах своей мягкостью и нерешительностью, Евгений тогда был идеальным кандидатом в митрополиты».

Ситуация радикально изменилась после начала полномасштабного вторжения Путина в Украину. Митрополит безуспешно метался между властями, паствой и эстонским обществом. Бесконечные оправдания, что его не так поняли или что он «нечто другое имел в виду», лишь усугубили проблему», - говорит Лученко. Вдобавок, по ее словам, ни одна зарубежная епархия РПЦ (каковой де-факто является ЭПЦ) не может избежать общения с сотрудниками российского посольства, а это в нынешних условиях добавляет подозрений в глазах властей.

Бывший министр иностранных дел и экс-посол Эстонии в России, депутат Европарламента Марина Кальюранд убеждена, что предстоятель ЭПЦ не мог не понимать обстановку за пределами церковной ограды.

«То, что он не говорит по-эстонски, не проблема. У митрополита в канцелярии работают люди, прекрасно владеющие языком. Они могли и должны были «пробрифинговать» его, - сказала Кальюранд в беседе с DW. - Вдобавок русскоязычная община Эстонии, вопреки расхожему представлению, не состоит из одних поклонников Путина. В ней есть и люди, активно не принимающие политику Кремля. Так что я уверена — митрополит Евгений прекрасно все понимал. Но он помнит, кто в конечном счете его главный начальник. Это патриарх Кирилл».

«Дистанционный» митрополит

Митрополита Евгения поддержали некоторые священники Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. По их мнению, власти фактически изгнали митрополита за то, что он недостаточно активно поддержал официальную позицию Таллина в отношении войны. Однако, отмечается в заявлении пасторов, «у Эстонской Республики нет законной компетенции предписывать церковным лидерам, какие политические или социальные взгляды они должны выражать или не должны выражать — если речь не идет о четко запрещенных законом призывах».

Евродепутат Марина Кальюранд утверждает, что отказ в продлении вида на жительство, да еще с указанием на угрозу госбезопасности, не мог быть мотивирован только высказываниями, которые не нравятся правительству: «В 2022 году письмо митрополита с довольно мягким осуждением позиции патриарха полностью устроило МВД. Если сегодня ситуация изменилась, то, значит, у МВД и, что важно, у эстонских спецслужб появились за это время такие данные, которые позволили обосновать столь жесткую формулировку». По словам Кальюранд, решение никак не скажется на свободе деятельности ЭПЦ: «Уверена, что если Москва направит в Эстонию нового митрополита, его просьбу о ВНЖ у нас рассмотрят беспристрастно».

Однако в ближайшее время, похоже, никто ВНЖ просить не станет. Перед отъездом из Таллинна митрополит Евгений сообщил, что намерен руководить эстонской церковью «дистанционно». Это нечастый случай. Согласно церковной традиции, епископ должен быть со своей паствой, если только этому не препятствуют форсмажорные обстоятельства, типа войны или стихийного бедствия. На прощальной литургии в храме святого Александра Невского в эстонской столице митрополит рукоположил в сан епископа города Тарту своего бывшего личного секретаря, архимандрита Марго Леписка. В новом сане он будет носить имя Даниил.