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Стали известны соперники сборной Беларуси по футбольной Лиге наций

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  • 8.02.2024, 21:18
Стали известны соперники сборной Беларуси по футбольной Лиге наций

Матчи пройдут осенью.

В Париже прошла жеребьевка группового этапа Лиги наций-2024/25. По ее итогам в группу со сборной Беларуси, которой предстоит выступление в Лиге «С», попали команды Люксембурга, Болгарии и Северной Ирландии.

Возможными соперниками белорусов по предстоящему турниру были следующие сборные:

Корзина 1 — Румыния, Швеция, Армения, Люксембург.

Корзина 2 — Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова.

Корзина 3 — Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр.

После полномасштабного вторжения России в Украину сборная Беларуси домашние матчи проводит на нейтральном поле, в последнее время в Венгрии.

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