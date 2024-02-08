Стали известны соперники сборной Беларуси по футбольной Лиге наций

Стали известны соперники сборной Беларуси по футбольной Лиге наций2
- 8.02.2024, 21:18
Матчи пройдут осенью.
В Париже прошла жеребьевка группового этапа Лиги наций-2024/25. По ее итогам в группу со сборной Беларуси, которой предстоит выступление в Лиге «С», попали команды Люксембурга, Болгарии и Северной Ирландии.
Возможными соперниками белорусов по предстоящему турниру были следующие сборные:
Корзина 1 — Румыния, Швеция, Армения, Люксембург.
Корзина 2 — Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова.
Корзина 3 — Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр.
После полномасштабного вторжения России в Украину сборная Беларуси домашние матчи проводит на нейтральном поле, в последнее время в Венгрии.