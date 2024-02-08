Зеленский: Большинство воинов, вернувшихся сегодня из плена, – защитники Мариуполя и «Азовстали» 8.02.2024, 23:56

Владимир Зеленский

100 украинских воинов вернулись домой.

Украина и Россия с помощью Объединенных Арабских Эмиратов провели еще один крупный обмен пленными по формуле 100 на 100. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента Украины.

«Только что был проведен обмен — еще 100 наших воинов вернулись домой, в Украину, из российского плена. Солдаты и сержанты. Большинство — защитники Мариуполя и «Азовстали». Воины Национальной гвардии, пограничной службы, Вооруженных сил Украины. В целом на сегодняшний день уже освобождены из российского плена 3135 украинцев и украинок.

Я благодарю всю нашу команду, которая занимается обменами. Кирилла Буданова и всех в ГУР, кто ведет обмены. Андрея Ермака и команду Офиса. Дмитрия Усова и весь Координационный штаб по вопросам военнопленных. Всех, кто привлечен, всех помогающих. Дмитрия Лубинца и команду омбудсмена. Игоря Клименко и команду МВД. Василия Малюка и команду СБУ.

И, конечно, моя особая благодарность всем нашим воинам на передовой, каждому подразделению, которые пополняют обменный фонд и берут в плен российских оккупантов. Каждый на своей позиции обеспечивают это», – сказал Зеленский.