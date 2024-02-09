Названо лучшее фото дикой природы 9.02.2024, 0:46

Победителем признана фотография под названием «Ледяная кровать».

Музей естествознания в Лондоне объявил лучшее фото дикой природы. Это фотография под названием «Ледяная кровать».

Британский фотограф-любитель Нема Сарыхани назвал честью получить награду за свое фото.

Для того чтобы сделать кадр, экспедиционное судно Нимы три дня пробиралось сквозь густой туман в поисках белых медведей и только на обратном пути удалось зафиксировать поразительный момент — белый медведь залез на небольшой айсберг посреди океана и улегся, словно на кровать.