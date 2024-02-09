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Названы три ореха, которые приведут в норму давление, понизят холестерин и защитят сердце и мозг

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  • 9.02.2024, 18:38
  • 2,922
Названы три ореха, которые приведут в норму давление, понизят холестерин и защитят сердце и мозг

Весомы повод, чтобы включить их в рацион.

С возрастом у людей возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или поражений мозга, сообщает She Finds со ссылкой на зарубежных диетологов.

Очень важно пересмотреть свой рацион питания и включить в него три самых полезных для организма ореха.

— Грецкий орех. Богат омега-3 жирными кислотами, которые препятствуют развитию воспалительных процессов в организме, сообщает She Finds со ссылкой на зарубежных диетологов.

— Миндаль. Является источником мононенасыщенных жиров, крайне полезен для сердца и настроения. Снижает уровень «плохого» холестерина и вероятность развития болезней сердца и сосудов. Миндаль приводит в норму артериальное давление, а содержащиеся в нем аминокислоты поддерживают здоровье клеток мозга.

— Фисташки. Настоящий кладезь клетчатки, полезных жиров, белков, витаминов и минералов. Также содержат много антиоксидантов — лютеина и зеаксантина. Как и миндаль, фисташки поддерживают нормальные показатели давления и снижают холестерин. 

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