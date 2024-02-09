Как белоруска выращивает сладкие 10-килограммовые арбузы без парника и удобрений 9.02.2024, 20:42

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Дачница раскрыла свои секреты.

Могилевчанка Ирина Бабичева около 10 лет выращивает арбузы на своем приусадебном участке. Женщина уверена: такие же может вырастить каждый, если соблюдать нехитрые правила.

Последние лет семь зеленые «бочоночки» у Ирины получались на зависть многим – весом до 10 килограммов, сладкие и сочные. Не хуже, чем в магазине, но главное – без всяких пестицидов, пишет «Вечерний Бобруйск».

– Я покупаю семена сорта «Кримсон Свит», – делится опытом могилевчанка. – Не замачивая, я высаживаю их прямо в землю в первых числах мая, ставлю дуги и накрываю пленкой до всхожести. Расстояние между посаженными семечками выдерживаю 80 на 80 сантиметров – арбузы любят, чтобы было пространство, потому что их плетям нужно будет разрастаться, и от этого будет зависеть урожай.

Как только я замечаю, что проклюнулся росток, пленку сразу снимаю и укрываю тепленьким плотным спанбондом. Раскрываю только для полива. Когда на улице становится тепло, плотный спанбонд убираю и накрываю тонким – до того момента, когда они начнут цвести (ориентировочно, до середины июня). Они стоят у меня накрытыми, независимо от погоды: жарко или холодно на улице. Им там комфортно.

Как только цветы появились, спанбонд я снимаю, опять же, независимо от погоды, и наблюдаю. Начинают завязываться арбузики: маленькие «яблочки». Это происходит очень быстро: только зацветут – через неделю уже есть плоды. Они растут моментально. Сегодня «яблочко» – с луковичку, в следующие выходные – с кулачок. Этот момент нужно не упустить. Обычно завязей очень много, но я оставляю на плети только три арбузика – самых здоровых, самых больших. Остальные завязи и цветы обрываю. Слежу за тем, чтобы не появлялись новые.

После этого начинается рост этих трех арбузиков. Когда плод подрос (стал весом примерно с килограмм), я начинаю формировать плети. Все боковые отростки удаляю, а оставляю только главную плеть. Делаю это в вечернее время и осторожно, потому что они очень хрупкие. Вся сила тогда идет в сами плоды, благодаря чему они вырастают крупными.

Дальнейший уход за посадками – это прополка и полив. Удобрений никаких не добавляю. Поливать арбузы нужно до тех пор, пока плод окончательно не сформировался, и наш арбуз не перестанет расти. После этого полив полностью прекращаем, потому что начинается созревание.

Еще очень важно: арбузы любят песчаный грунт. Если земля другая, более тяжелая, то желательно под каждое каливо подсыпать песок. У нас песчаники, поэтому проблем с этим нет.

Если соблюдать все, как я сказала, хороший урожай арбузов гарантирован!