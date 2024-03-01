Шольц придумал новое оправдание отказу передавать Украине Taurus 1.03.2024, 5:06

Олаф Шольц

Боится ударов по Москве.

Германия не готова передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку при помощи них можно совершать удары по Москве.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Tagesschau.

«Крылатая ракета с дальностью полета 500 километров (речь о Taurus - ред.) - это оружие, которое при неправильном использовании может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве», - заявил Шольц.

По его словам, Британия и Франция, которые уже передали Украине крылатые ракеты, «позаботились о том, чтобы знать, что и где приземляется».

Он в очередной раз заявил, что для развертывания в Украине таких ракет будет обязательным участие Германии. И «об этом не может быть и речи».

Канцлер добавил, что его раздражает «критика» из-за отказа предоставлять украинским защитникам Taurus, поскольку Германия поставляет Украине гораздо больше оружия, чем почти все другие страны.

Как отметил Шольц, если Конгресс США не выделит новое финансирование для помощи Украине, то некоторым странам придется приложить больше усилий.