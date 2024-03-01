Пролет над гнездом Приднестровья Сергей Романов, planeta.press

1.03.2024, 8:34

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Что задумала Россия в Молдове?

И Молдова не увидела. Или предпочла не увидеть пролет «Шахедов», которые мы стыдливо называем «Геранями», на своей территории. Но не будем винить маленькую страну за трусость. Для них еще более крохотное, ныне оккупированное Приднестровье – серьезная территориальная потеря. Если польское «я в домике» звучало, когда туда прилетала российская ракета (вот вам и страна НАТО), то тут уж ничего не попишешь.

Поддержки трех десятков стран за спиной нет, а соседняя Украина сама обороняется против российской агрессии, что и привело к появлению на молдовской территории непрошенных беспилотных гостей.

Пролет беспилотника – свидетельство того, что Москва всерьез разворачивает очередную гибридную спецоперацию (тут без кавычек) против легитимного правительства в Кишиневе.

«Мопеды» в небе повествуют о новых попытках шантажа молдовских властей. И это все: при изобилии в молдовской политике миньонов российской пятой колонны, которые всячески будут помогать реализовывать в Молдове любые сценарии, которые симпатичны кремлевским хозяевам.

Еще и «депутаты ПМР» давят на нервы своими обращениями к России о «защите». Писали в Москву, Европарламент, ОБСЕ, Красный Крест, вплоть до «Спортлото».

Да, Мария Захарова пообещала, что обращение «рассмотрят», но вот примет ли «Россия-матушка» в свое лоно – тот еще вопрос. Тут Южная Осетия остается неприкаянной при наличии общей границы с РФ, куда еще Приднестровью эпохи «спецоперации» просить открывать «второй фронт». Это надо десант на Одессу высаживать, а с ним-то и при лучшем, чем сейчас, состоянии не сложилось.

Но качать ситуацию, давить на нервы политиков в Кишиневе Кремль будет. А то и (при крайней степени безумия, хотя куда уж дальше) декларативно «примет» Приднестровье состав – у Путина на носу выборы самого себя при подтанцовке праздно шатающихся кандидатов.

В НАТО дали понять, что будут следить (и, очевидно, следили) за «съездом» и поддерживать Молдову – тоже обязательно. Хотя молдовское правительство и заявило по итогам мероприятия в «ПМР», что собрание точно не заслуживает медийного внимания и тревожных заголовков. Но НАТО резонно сохраняет осторожность и внимание к деталям.

Могла ли Молдова отреагировать на акт нарушения Россией своего воздушного пространства жестче или, хотя бы, признать этот факт? Очень вряд ли, и дело не только в пятой колонне, которая планомерно разъедает устремления страны на Запад.

Причины, по которым, проевропейское правительство Майи Санду, обдумывает каждое свое заявление о России, очевидны: несопоставимость армий и, попросту, территорий двух стран, слабость ПВО и то самое Приднестровье – квазигосударственное образование, подконтрольное России. И эта вариация «ЛДНР» отравляет жизнь остальной Молдове уже на протяжении более тридцати лет.

Так что Молдова резонно удерживается от резких заявлений, но, в то же время, последовательно идет по пути интеграции на Запад, который и поможет противостоять России силами куда более коллективными и обширными. Вопрос лишь в том, сможет ли проводить сам Кремль новые операции разной степени гибридности.

Сергей Романов, planeta.press