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В Москве начался переполох из-за прощания с Навальным

  • 1.03.2024, 9:56
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В Москве начался переполох из-за прощания с Навальным

К храму съезжаются автозаки.

В Москве на пути от метро Марьино до церкви возле Борисовского кладбища, где сегодня пройдет прощание с Алексеем Навальным и похороны, поставили коридор из металлических ограждений, пишет «Медиазона».

Больше всего полицейских автомобилей и автозаков сейчас у храма, к нему продолжают съезжаться машины силовиков.

На Братеевском мосту, где также стоят ограждения вдоль тротуаров, на обоих берегах Москвы-реки работают силовики. Они проверяют документы и личные вещи прохожих.

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