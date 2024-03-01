В Москве начался переполох из-за прощания с Навальным 1.03.2024, 9:56

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К храму съезжаются автозаки.

В Москве на пути от метро Марьино до церкви возле Борисовского кладбища, где сегодня пройдет прощание с Алексеем Навальным и похороны, поставили коридор из металлических ограждений, пишет «Медиазона».

Больше всего полицейских автомобилей и автозаков сейчас у храма, к нему продолжают съезжаться машины силовиков.

Сегодня в Москве должны пройти похороны Алексея Навального



Силовики выстроили ограждения на пути от метро Марьино до Борисовского кладбища. К храму съезжаются автозаки.



Видео: Медиазона pic.twitter.com/VD2aYA3rqz — Медиазона (@mediazzzona) March 1, 2024

На Братеевском мосту, где также стоят ограждения вдоль тротуаров, на обоих берегах Москвы-реки работают силовики. Они проверяют документы и личные вещи прохожих.