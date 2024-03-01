В Москве начался переполох из-за прощания с Навальным
- 1.03.2024, 9:56
- 2,332
К храму съезжаются автозаки.
В Москве на пути от метро Марьино до церкви возле Борисовского кладбища, где сегодня пройдет прощание с Алексеем Навальным и похороны, поставили коридор из металлических ограждений, пишет «Медиазона».
Больше всего полицейских автомобилей и автозаков сейчас у храма, к нему продолжают съезжаться машины силовиков.
Сегодня в Москве должны пройти похороны Алексея Навального— Медиазона (@mediazzzona) March 1, 2024
Силовики выстроили ограждения на пути от метро Марьино до Борисовского кладбища. К храму съезжаются автозаки.
Видео: Медиазона pic.twitter.com/VD2aYA3rqz
На Братеевском мосту, где также стоят ограждения вдоль тротуаров, на обоих берегах Москвы-реки работают силовики. Они проверяют документы и личные вещи прохожих.