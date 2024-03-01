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ВСУ «умной» бомбой JDAM-ER ликвидировали командный пункт войск РФ в Херсонской области

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  • 1.03.2024, 10:39
  • 2,628
ВСУ «умной» бомбой JDAM-ER ликвидировали командный пункт войск РФ в Херсонской области

Видеофакт.

Воздушные силы ВСУ ликвидировали командный пункт и ракетно-артиллерийский склад вооружения российских оккупантов.

Видео поражения 1 марта опубликовал в соцсетях представитель Украинской добровольческой армии Юг и спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

Командный пункт и склад ВС РФ уничтожили украинские военнослужащие, а видео Братчуку предоставили бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты. Удар произошел вблизи села Челбурда в Херсонской области.

Братчук сообщил, что защитники использовали для атаки управляемую бомбу JDAM-ER.

В «Милитарном» отметили, что ВСУ «довольно успешно» применяют бомбы этого типа, ведь их можно сбрасывать без входа в зону поражения ПВО.

США передают высокоточный комплект JDAM-ER для установки на свободнопадающие бомбы Mark 82. Эти боеприпасы не интегрированы в систему вооружения самолета, поэтому их могут применять все носители, способные запускать 227-килограммовые авиационные бомбы.

Оснащенная JDAM-ER бомба может бить на 72 километра с максимальным отклонением от цели до 11 метров. Для наведения комплект использует инерциальную систему и GPS коррекцию.

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