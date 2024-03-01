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Самая автомобилизированная область названа в Беларуси

  • 1.03.2024, 11:01
  • 1,296
Самая автомобилизированная область названа в Беларуси

390 авто на 1000 жителей.

Стало известно, что Гродненская область является самой автомобилизированной в Беларуси, передает телеграм-канал «Пул 4 Регион» Гродненского облисполкома.

В частности, самой автомобилизированной в стране Гродненщину назвал начальник Гродненского областного ГАИ Геннадий Белявский. И сообщил, что на 1 января 2024-го в Гродненской области было зарегистрировано 554 тысячи транспортных средств, в том числе, легковых и грузовых авто, прицепов, мотоциклов и мопедов.

Из этого количества транспорта 460 тысяч принадлежат индивидуальным владельцам, а еще 93,7 тысячи единиц - транспорт различных организаций и предприятий.

- Количество машин в Гродненской области на 1000 жителей - 390, - подчеркнул Белявский.

Такое количество авто на тысячу жителей является самым высоким показатель среди всех областей Беларуси.

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