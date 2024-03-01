Россия потребовала от лукашиста Шевцова согласовывать поездки на оккупированный Донбасс 2 1.03.2024, 11:30

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Российский Красный Крест обеспокоился из-за скандала.

Журналисты «Радыё Свабода» получили от «Киберпартизан» данные из почты Белорусского общества Красного Креста (БОКК). Там было письмо, которое Российский Красный Крест направил главе БОКК Дмитрию Шевцову после его визита на Донбасс летом 2023 года, с требованием согласовывать такие поездки.

Письмо датировано 24 июля 2023 года — как раз незадолго до этого генсек БОКК Дмитрий Шевцов съездил на оккупированную территорию Донецкой области, где надел камуфляж с буквой Z на рукаве.

В письме глава Российского Красного Креста Павел Савчук выражает обеспокоенность «упоминаниями в СМИ, в том числе в негативном ключе, о визите руководства БКК на территорию Донбасса».

«Учитывая широкий общественный резонанс, хотел бы подтвердить необходимость заблаговременного согласования подобных визитов с РКК. Согласно законодательству Российской Федерации, территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей являются частью России. Основываясь на принципе единства, БКК, как и другим национальным обществам, при планировании гуманитарных миссий на российских территориях следует получить на это согласие у РКК», — говорится в письме.

В случае возможных мер в отношении Белорусского Красного Креста на международном уровне Павел Савчук предложил «экспертную и консультативную помощь».

В Российском Красном Кресте не подтвердили и не опровергли информацию о письме Савчука Шевцову.

«Это внутренняя переписка. <…> Удивительно, что какое-либо письмо может попасть в публичное пространство. Значит, у вас все есть по этому письму», — прокомментировала директор департамента международного сотрудничества Анастасия Тенета.

В пресс-службе РКК сообщили, что последний раз общались с белорусскими коллегами летом прошлого года — «по случаю тренинга по чрезвычайным ситуациям».

На официальный запрос «Радыё Свабода» в Российский Красный Крест ответа пока не последовало.

Как разворачивался скандал вокруг Шевцова

В июле 2023 года генсек БКК Дмитрий Шевцов посетил Донбасс и попал на камеру в форме с нашивкой Z — российской военной символикой. Между тем устав Красного Креста запрещает отдавать предпочтение какой-либо стороне в военных действиях.

Во второй свой визит на Донбасс Шевцов (уже в майке и кепке с логотипами Красного Креста) раздавал гуманитарную помощь и подтвердил на камеру пропагандистки «Беларусь 1», что Белорусский Красный Крест принимает «активное участие» в вывозе украинских детей в нашу страну — якобы на оздоровление.

Этим делом заинтересовалась Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП). Там осудили поездку Шевцова в оккупированные украинские регионы, а также рекомендовали Дмитрию Шевцову отойти от дел и попросили сделать это до 3 октября 2023 года.

Но в начале сентября того же года в Минске состоялось внеочередное заседание XXVI съезда Белорусского Красного Креста, на котором Шевцов был единогласно переизбран на должность генсека, несмотря на рекомендации МФОККиКП. В итоге членство Белорусского Красного Креста в МФОККиКП было приостановлено с 1 декабря.

23 февраля 2024 года Дмитрий Шевцов вместе с другими лицами и организациями из Беларуси попал в 13-й пакет санкций ЕС.