Банк просто так прислал рекламу белорусу, который никогда не был его клиентом 1 1.03.2024, 11:46

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Последствия оказались неожиданными.

Белорус зарегистрировал ИП и стал получать сообщения в мессенджерах от одного из белорусских банков. «Ипэшнику» это не понравилось, он пожаловался в Национальный центр защиты персональных данных, пишет onliner.by.

Сообщения о сотрудничестве приходили от агентов одного из банков (какого именно, не уточняется). При этом его клиентом мужчина никогда не был и не давал согласия на обработку своих персональных данных (номера телефона и ФИО).

Центр защиты персональных данных с учетом позиции МАРТ пришел к выводу о том, что подобные сообщения являются рекламой. Поэтому он обратил внимание банка, что тот должен получить согласие на направление рекламы до того, как отправит ее. Если реклама направляется ИП, это правило тоже действует.

Как у банка оказался номер ИП, не сообщается, но такие данные можно получить, например, из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но это не исключает обязанности соблюдать требования закона о защите персональных данных, должно быть основание на обработку персональных данных (в этом случае — согласие на рекламную рассылку).