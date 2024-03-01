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В Могилеве водитель записал на видео, как из грузовика выливался на дорогу бетон

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  • 1.03.2024, 12:10
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В Могилеве водитель записал на видео, как из грузовика выливался на дорогу бетон

Что было дальше.

В Могилеве составили протокол на водителя грузовика, по вине которого на дорогу вылился бетон, сообщили в ГАИ.

На днях в сети появилось видео, как из грузового автомобиля на проезжую часть выливался бетон.

Сотрудники ГАИ установили виновника. Им оказался 41-летний житель Могилевского района.

В ГАИ напомнили, что перед выездом водитель обязан осмотреть свое транспортное средство и принять меры по недопущению загрязнения проезжей части дороги.

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