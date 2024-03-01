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Украина поставляет Польше электроэнергию

  • 1.03.2024, 12:33
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Украина поставляет Польше электроэнергию

Из-за аварийной ситуации.

Украина оказывает энергосистеме Польши аварийную помощь. Дефицит в энергетической системе Украины не фиксируется.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Сегодня «Укрэнерго» оказывает аварийную помощь оператору энергосистемы Польши. С 10:00 до 12:00 по запросу PSE Украина аварийно поставляет электроэнергию общим объемом 400 МВт*ч.

Отмечается, что 29 февраля польский оператор энергосистемы третий день подряд оказал аварийную помощь «Укрэнерго», покупая избыток украинской электроэнергии. Из-за солнечной погоды в энергосистеме Украины был профицит.

«Укрэнерго» добавляет, что сегодня потребление электроэнергии на 3% выше, чем вчера. Причина этого — облачная погода. При этом дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

По состоянию на утро без света в Украине остаются 377 населенных пунктов. В результате обстрелов есть новые повреждения в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивания есть в Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, продолжаются ремонтные работы.

Кроме того, Украина сегодня экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется в вечерние часы из Словакии, Польши, Молдовы и Румынии.

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