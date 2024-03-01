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В Польше в прошлом году выдали рекордное количество разрешений на оружие

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  • 1.03.2024, 13:40
В Польше в прошлом году выдали рекордное количество разрешений на оружие

В конце декабря 2023 года поляки имели 843,8 тыс. единиц оружия.

В Польше в прошлом году был установлен рекорд по количеству новых разрешений на оружие.

Об этом сообщает PAP.

В конце декабря 2023 года поляки имели 843,8 тыс. единиц оружия. Это на 83,6 тыс. больше, чем годом ранее и на целых 185,4 тыс. больше, чем в декабре 2021 года.

С 2016 года количество оружия удвоилось, а прошлый год стал рекордным по количеству новых разрешений. Было выдано 40 900 разрешений – больше, чем в 2022 году, когда началась война в Украине. В предыдущие годы новые разрешения выдавались по несколько тысяч.

Данные об увеличении количества разрешений на оружие свидетельствуют о резком росте интереса к огнестрельному оружию.

«Этому способствовало введение законодательства, которое облегчило доступ к частному оружию представителям силовых структур. Однако главной причиной называют сохранение страха перед войной», – отмечается в материале

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