Трамп опережает Байдена в семи ключевых штатах

Трамп опережает Байдена в семи ключевых штатах1
- 1.03.2024, 15:39
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Опрос.
Бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой, чем действующий президент Джо Байден, по меньшей мере в семи штатах, которые, вероятно, будут определять результат выборов.
Об этом свидетельствует опрос Bloomberg News/Morning Consult, обнародованный на этой неделе.
Опрос показал, что Байден отстает от Трампа в семи ключевых штатах – Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.
Всего в этих семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% – Байдена.
Преимущество Трампа оказалось сильнее всего в Северной Каролине, где он опережает Байдена на 9 процентных пунктов с 50% поддержки по сравнению с 41% Байдена.
Северная Каролина, где Трамп выиграл на выборах 2020 года, стала единственным штатом, где бывший президент получил не менее 50% поддержки в новом опросе. Ни один из кандидатов не получил поддержки большинства ни в одном из других ключевых штатов.
При этом значительная часть респондентов выразила обеспокоенность возрастом Байдена, тогда как значительный процент заявил, что Трамп опасен.
В целом 8 из 10 избирателей в ключевых штатах сказали, что 81-летний Байден слишком стар. Менее половины респондентов сказали, что 77-летний Дональд Трамп слишком стар.