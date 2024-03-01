Трамп опережает Байдена в семи ключевых штатах 1 1.03.2024, 15:39

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Опрос.

Бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой, чем действующий президент Джо Байден, по меньшей мере в семи штатах, которые, вероятно, будут определять результат выборов.

Об этом свидетельствует опрос Bloomberg News/Morning Consult, обнародованный на этой неделе.

Опрос показал, что Байден отстает от Трампа в семи ключевых штатах – Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.

Всего в этих семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% – Байдена.

Преимущество Трампа оказалось сильнее всего в Северной Каролине, где он опережает Байдена на 9 процентных пунктов с 50% поддержки по сравнению с 41% Байдена.

Северная Каролина, где Трамп выиграл на выборах 2020 года, стала единственным штатом, где бывший президент получил не менее 50% поддержки в новом опросе. Ни один из кандидатов не получил поддержки большинства ни в одном из других ключевых штатов.

При этом значительная часть респондентов выразила обеспокоенность возрастом Байдена, тогда как значительный процент заявил, что Трамп опасен.

В целом 8 из 10 избирателей в ключевых штатах сказали, что 81-летний Байден слишком стар. Менее половины респондентов сказали, что 77-летний Дональд Трамп слишком стар.