«Сделайте 800 метров!»: белоруска пожаловалась на дорогу, но что-то пошло не так 1 1.03.2024, 16:02

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Посмотрев видео, люди нашли другую причину.

Жительница городского поселка Городище Барановичского района пожаловалась в соцсети на плохую дорогу, из-за которой пострадала ее машина. Однако, посмотрев видео, пользователи нашли другую причину.

«Пусть нас услышат! Сделайте 800 метров дороги!» — с такой мольбой женщина в своем ролике обратилась к местным властям. На видео она показала повреждения, которые, по ее словам, произошли из-за ям на проезжей части. Однако у пользователей возникли другие мнения на этот счет.

«А что вы ожидали? Машина же в плачевном состоянии!» — написал один из комментаторов.

Другой добавил: «Если честно, у вас дороги еще более-менее, но выхлопная отвалилась от старости! Скажу как сварщик, там уже и металла нет! Вовремя трубу менять надо!»

«Ваша машина опасна для других», — категорично заявил еще один комментатор.

Кто-то даже пошутил: «Ага , сделай вам дороги… А потом сразу начнется: зарплаты вам сделай, пенсии повысь… Нет уж, давайте-ка сами.»