В Болгарии вступил в силу полный запрет на импорт российской нефти 1.03.2024, 16:52

Причиной запрета стала война России против Украины.

В Болгарии с сегодняшнего дня вступает в силу полный запрет на ввоз российской нефти в страну.

Об этом сообщает БГНЕС.

Это произошло после того, как с 1 января был запрещен и экспорт продукции, произведенной из российского сырья.

Причиной запрета стала война России против Украины. Уже два года назад ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, чтобы сократить доходы Кремля для ведения войны.

Болгария попросила об отступлении и получила его. Но с середины 2023 года в парламенте разгорелись споры, причем часть партий громче всего выступали за полный запрет на российскую нефть. Так было принято решение Национального собрания, которым с начала этого года было введено поэтапное сокращение импорта российской нефти.

Депутат Делян Добрев сказал, что НПЗ «Лукойл-Нефтехим» не импортирует российскую нефть с начала этого года, и это никоим образом не оказало пагубного влияния на болгарскую экономику.