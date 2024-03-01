Google начала платить сайтам за публикацию сгенерированных статей 1.03.2024, 17:23

ИИ добрался до новостей.

Google начала заключать соглашения с издателями, предусматривающие публикацию ими новостей и статей, написанных искусственным интеллектом. В компании утверждают, что при этом не воруют тексты, написанные другими СМИ.

В рамках программы Google News Initiative, финансирующей проекты по медиаграмотности, инструменты для проверки фактов и другие возможности для редакций, компания начала также внедрять использование авторами новостей генеративных инструментов искусственного интеллекта. По информации Adweek, предложенные ограниченному количеству издателей инструменты позволяют индексировать новостные публикации от государственных учреждений и СМИ, а затем обобщать их и публиковать уже как новую статью.

В Google подтвердили использование таких инструментов, но не раскрыли механизм их действия. Компания акцентировала, что о публикации материалов других изданий речь не идет.

«Предположение о том, что этот инструмент используется для повторной публикации работ других изданий, является неточным. Экспериментальный инструмент ответственно разработан, чтобы помочь небольшим местным издателям создавать высококачественную журналистику, используя фактический контент из общедоступных источников данных, таких как офис информирования граждан местных органов власти или органов здравоохранения. Издатели сохраняют полный редакционный контроль над тем, что в конечном итоге публикуется на страницах их сайта», — заявил представитель компании в комментарии Engadget.

Компания также заявила, что эти инструменты пока находятся на ранних стадиях изучения и предназначены для того, чтобы помочь журналистам в их работе, а не «заменить важную роль журналистов в отчетности, создании и проверке фактов своих статей».

Ранее ряд изданий попадал в скандалы из-за попыток выдать статьи, написанные ИИ, за те, что были созданы людьми. Но несмотря на это от участников программы Google не требуется раскрывать информацию об использовании новых инструментов искусственного интеллекта для написания материалов.