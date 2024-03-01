На турнире в Чили теннисист прервал матч из-за звонка телефона
- 1.03.2024, 18:02
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Курьезное видео.
Курьезный случай произошел во время теннисного матча Алехандро Табило — Томас Барриос Вера в 1/8 финала турнира АТР 250 в Сантьяго.
При счете 5:5 во втором сете Табило вел 30:0 на приеме и в этот момент у него зазвонил телефон.
Спортсмен решил прервать игру и подбежал к сумке, в которой лежал телефон. Теннисист не стал общаться, а лишь сбил звонок, и продолжил матч.
Поступок Табило изрядно повеселил болельщиков, которые отреагировали аплодисментами.
В итоге матч завершился победой Табило, который вышел в четвертьфинал, где сыграет с Лусиано Дардери.
Sorry, Alejandro Tabilo can't come to the phone right now 📵@chile_open | #ChileOpen pic.twitter.com/68MQO6Oncj— ATP Tour (@atptour) March 1, 2024