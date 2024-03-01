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На турнире в Чили теннисист прервал матч из-за звонка телефона

  • 1.03.2024, 18:02
  • 1,190
На турнире в Чили теннисист прервал матч из-за звонка телефона

Курьезное видео.

Курьезный случай произошел во время теннисного матча Алехандро Табило — Томас Барриос Вера в 1/8 финала турнира АТР 250 в Сантьяго.

При счете 5:5 во втором сете Табило вел 30:0 на приеме и в этот момент у него зазвонил телефон.

Спортсмен решил прервать игру и подбежал к сумке, в которой лежал телефон. Теннисист не стал общаться, а лишь сбил звонок, и продолжил матч.

Поступок Табило изрядно повеселил болельщиков, которые отреагировали аплодисментами.

В итоге матч завершился победой Табило, который вышел в четвертьфинал, где сыграет с Лусиано Дардери.

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