На турнире в Чили теннисист прервал матч из-за звонка телефона 1.03.2024, 18:02

1,190

Курьезное видео.

Курьезный случай произошел во время теннисного матча Алехандро Табило — Томас Барриос Вера в 1/8 финала турнира АТР 250 в Сантьяго.

При счете 5:5 во втором сете Табило вел 30:0 на приеме и в этот момент у него зазвонил телефон.

Спортсмен решил прервать игру и подбежал к сумке, в которой лежал телефон. Теннисист не стал общаться, а лишь сбил звонок, и продолжил матч.

Поступок Табило изрядно повеселил болельщиков, которые отреагировали аплодисментами.

В итоге матч завершился победой Табило, который вышел в четвертьфинал, где сыграет с Лусиано Дардери.