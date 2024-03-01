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CNN представила новую песню «Океана Эльзы»

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  • 1.03.2024, 18:16
CNN представила новую песню «Океана Эльзы»

Композиция коллектива рассказывает о войне в Украине и переживаниях украинцев.

Американская телекомпания CNN представила миру новую песню украинской группы «Океан Эльзы» «Відповідь». Видео опубликовано в сети.

29 февраля телеканал показал кадр из клипа и интервью с лидером группы Святославом Вакарчуком.

«Это особая песня для нас. «Відповідь» - она о боли и памяти, о пожизненной благодарности, о сложном и долгом пути к Победе. А еще она о вопросе «сколько еще…» и об ответе, который каждый точно может найти в своем сердце», - отметил Вакарчук.

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