Квартир для аренды в Минске стало меньше на треть 10.03.2024, 9:14

Все продали?

После 2022 года в Минске стало существенно уменьшаться количество квартир для аренды. Тогда на пике было почти 6 тысяч, сейчас – только 3,1 тысячи. Сокращение год к году – 35%, пишет Realt.by.

Экономист Анастасия Лузгина в разговоре с «Белсатом» поразмышляла, куда делась арендная недвижимость.

В начале 2022 года, когда началась война в Украине, в базе квартир для долгосрочной аренды было 5,7 тысячи предложений. С тех пор количество объектов постоянно снижается, за исключением нескольких всплесков. В феврале сдавались 2,1 тысячи квартир, сейчас, в марте, их число выросло до 3,1 тысячи.

Год к году предложений на рынке аренды стало меньше на 35%.

При этом стоимость аренды за год выросла: например, однушек – на 10%, двушек – на 12%. Сейчас снять однокомнатную квартиру стоит в среднем $300, двухкомнатную – $370, трехкомнатную – $465.

С вопросом «Куда делась недвижимость?» корреспондент «Белсата» обратился к экономисту, сотруднице исследовательского центра BEROC Анастасии Лузгиной. По ее мнению, предложение сжалось из-за продажи квартир эмигрантами:

«Люди, которые уезжали в 2020–2022 годах, сначала, скорее всего, не думали продавать. Однако проходит какое-то время, и люди решают приобрести жилье в той же Польше или в другой стране. И эти квартиры, висящие у них в Минске, продают».

Продажу квартир на вторичном рынке могло подтолкнуть то, что дистанционные сделки с недвижимостью разрешили только с доверенностями, оформленными в Беларуси, и те беларусы, у кого были именно такие доверенности, поспешили до истечения срока действия документа. «Поэтому люди забирали свою недвижимость из аренды и продавали», – допускает Лузгина.

Один из источников расширения предложения арендного жилья – так называемые инвестиционные квартиры, которые приобретают как раз для таких целей. Однако сейчас такая схема особой прибыли не дает, отметила собеседница «Белсата».

«Покупать квартиру для сдачи в долгосрочную аренду – не очень прибыльное дело, так как много лет цены аренды в долларах не растут постоянно, они колеблются то вверх, то вниз. К тому же подорожали материалы, и на ремонт в квартире перед тем, чтобы ее сдать, требуется много денег. Так вложиться и потом сдавать за 200–400 долларов – это придется очень долго ждать, чтобы инвестиции вернулись», – объясняет эксперт.

При таком сокращении предложения за последнее время и при сохранении или росте спроса аренда недвижимости должна была бы существенно подорожать, однако этого не происходит. То есть нельзя говорить, что квартир на рынке стало меньше, потому что все расхватали.

«Надо понимать, что людей в Беларуси становится меньше. Число жителей сокращается не один год. Тех же студентов меньше, соответственно, традиционный всплеск спроса на квартиры в Минске в августе–сентябре уже не такой высокий. К тому же строятся и ремонтируются общежития», – обратила внимание экономист.

Также не приходится надеяться на трудовых мигрантов, которые приедут в Беларусь и начнут брать арендное жилье, как горячие пирожки. Мнение, что квартир стало меньше, потому что наша страна каким-то образом привлекла работников из-за границы, неверное.

«Вакансий меньше не становится. И не увеличивается число занятых в экономике – наоборот, мы видим, что этот показатель снижается», – подытожила Анастасия Лузгина.

По данным Белстата, в январе этого года в экономике были заняты 4129,1 тысячи человек (минус 43,8 тысячи год к году). Средняя численность занятого населения в течение прошлого года – 4152,2 тысячи человек, это на 62,1 тысячи меньше, чем в позапрошлом году.

Данные Национального кадастрового агентства свидетельствуют, что в Минске количество сделок с квартирами выросло в 2023 году на 54,6% по сравнению с 2020 годом.

Активности покупателей на рынке недвижимости способствуют доступные кредиты. Из-за мягкой монетарной политики Нацбанка ставки снизились, и беларусы начали брать больше денег на покупку квартир. Причем, как отмечали риэлторы, охотно покупают как новостройки, так и вторичное жилье, и в основном – чтобы жить, а не сдавать. По информации регулятора, в феврале задолженность физических лиц по кредитам на недвижимость превысила 13,6 млрд рублей, что на 22% больше, чем было в начале 2022 года.