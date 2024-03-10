Очень важная цель: что известно об авиазаводе в Таганроге, который атаковали украинские дроны 10.03.2024, 10:12

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Авиационный эксперт указал на интересные нюансы.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский раскрыл детали, чем важен для российской авиации Таганрогский авиационно-научный комплекс им. Бериева, который был целью вчерашней атаки украинских дронов.

«Это завод, который оснащал непосредственно самолеты Ил-76 оборудованием, которое занималось радиолокационным обнаружением. То есть, если мы говорим о самолетах А-50 и А-100, то именно на этом заводе это все оборудование приводилось в порядок и монтировалось в самолет», - отметил он в эфире общенационального телемарафона.

По словам эксперта, завод им. Бериева - очень известное в России предприятие. «Он выпускал разведывательно-поисковый и для тушения пожаров самолет Б-200, а также россияне активно продвигали тему по использованию самолетов Б-12. Поэтому, это такая существенная цель. Тем более, недавно «Радио Свобода» писали и публиковали снимки с А-50, который находится там на ремонте. Неизвестно, то ли это самолет А-50, который был поврежден в «Мачулищах» (в прошлом году), или может это какой-то расконсервированный новый. Но, действительно очень интересно будет наблюдать за последствиями этого попадания», - акцентировал Храпчинский.

Авиаэксперт отметил, что это не единственное российское предприятие, которое задействовано для выработки и оборудования самолетов.

«Понятно, что это не один завод, который все полностью производит. Есть завод, который непосредственно производит самолет, другой - оборудование, а есть завод, на котором это все собирается. Так вот завод Бериева занимался тем, что собирал все на своих мощностях, дорабатывал некоторое оборудование и устанавливал на самолеты»,- подчеркнул он.

Храпчинский также прокомментировал самолет А-100, который россияне активно продвигают в своих нарративах.

«Надо отметить, что он с 2017 года у них летает и до сих пор не введен, к эксплуатации не допущен. Потому что большинство составляющей этого самолета было из иностранных компонентов. У россиян нет собственных производственных мощностей делать высоко вычисляемую быструю технику. А сейчас, во время технологической войны, для поиска того, что видят радиолокационные системы, нужна быстрая обработки для подачи на жидкокристаллический экран, который есть на их А-50»,- пояснил он.

Авиаэксперт отметил, что украинские дроны уже доказали, что могут преодолевать большое расстояние до вражеских целей.

«Если говорить о безвозвратном вылете, то это 2,5 тыс. километров. Конечно с учетом количества боевой части. То есть, тысяча километров, будем откровенно говорить, это уже вчерашний день для нас. Мы видим, что наши технологии идут дальше и все будут сильнее»,- акцентировал Храпчинский.

В то же время, добавил он, есть и гораздо ближе расположенные российские военные объекты, в том числе, аэродромы, откуда вылетают российские самолеты и куда могут достать украинские дроны.

«Мест очень много. Но, кроме наших БПЛА, конечно очень хотелось бы дальнобойные ракеты западных образцов»,- подчеркнул авиаэксперт.