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«Началось»: Z-пропагандисты запаниковали из-за действий ВСУ на Днепре

  • 10.03.2024, 12:55
  • 1,054
«Началось»: Z-пропагандисты запаниковали из-за действий ВСУ на Днепре

Россияне с потерями отходят.

На Херсонском направлении Силы обороны Украины, предположительно, оттеснили российских оккупантов.

Панические посты о разгроме выпустил российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который, как считается, принадлежит офицерам ВС РФ из штаба «Днепр». Оккупанты намекнули, что ВСУ якобы пошли в наступление, передает Диалог.UA.

«По информации, которая сейчас к нам приходит в штаб ГВ «Днепр», украинцы усиливает действия своей арты и дронов… Количество лодок противника (...) увеличилось, стало больше ста через Днепр. Может быть, началась их операция. Но их огонь артиллерии и дронов сейчас беспощаден. Наши с потерями отходят», - написал российский Z-канал.

Ближе к ночи появилось еще более тревожное для россиян сообщение.

«Теплинский (командующий группировкой «Днепр» ВС РФ - ред.) сейчас все про**ал (потерял - ред.)», - сообщили оккупанты. К утру последнее сообщение было удалено.

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