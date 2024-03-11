В ВСУ объяснили, почему так поздно начали строить систему оборонительных фортификаций 11.03.2024, 3:34

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Украина начала строить оборонительные укрепления в декабре, а до того инженерно-саперные подразделения были задействованы на преодолении российских укреплений. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в комментарии «Еспресо».

По его словам, сейчас украинские военные специалисты задействованы на возведении опорных пунктов, траншей, обустройстве огневых позиций, строительстве бронекапсул, бетонных бункеров. Эти и другие фортификационные укрепления вместе с минными полями будут составлять единый оборонительный комплекс, который должен остановить наступление врага.

«Этот процесс продолжается еще с декабря прошлого года. И на вопрос, почему он не происходил раньше по линии фронта, ближе к линии боевого соприкосновения, ответ прост: потому, что в прошлом году Украина вела наступательную операцию и те же саперы, инженеры были привлечены для преодоления вражеских инженерно-фортификационных сооружений», - пояснил Лиховой.

По его словам, некоторые оборонительные комплексы уже построены - там уже живут и несут дежурство пехотные подразделения. Спикер подчеркнул, что системы оборонительных сооружений строятся с учетом замечаний от представителей пехотных и механизированных бригад.

«Надо понимать также, что это вторая и третья линии обороны, которые строятся механизировано, с применением техники, потому что такие работы возможны не менее чем в 5 км от линии боевого соприкосновения. Ведь в тех условиях, в которых сейчас активно применяется не только артиллерия и авиация, но и FPV-дроны, строители очень рискуют и находятся под ударом», - рассказал военный.

Он отметил, что, кроме Запорожской области, строить укрепления начала более тыловая Днепропетровщина - там тоже появились свои «зубы дракона», оборудуются траншеи и другие средства фортификации.