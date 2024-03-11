Украинский фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию «Оскар» 2 11.03.2024, 8:21

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Это первый украинский фильм, получивший «Оскар».

Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова о преступлениях российских оккупантов в Мариуполе Донецкой области победил в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук.

Это первый украинский фильм, получивший «Оскар».

На сцену с Черновым поднялись фотокорреспондент Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, которые вместе с режиссером работали в окруженном оккупантами Мариуполе в 2022 году. Вместе с Черновым награды получили американские кинопродюсеры Мишель Мизнер и Рени Аронсон-Рат.

«Я бы хотел, чтобы мне никогда не пришлось создавать этот фильм. Я бы хотел иметь возможность обменять его на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, никогда не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев... Я хочу, чтобы она освободила всех заложников, всех солдат, защищающих свою землю, всех мирных жителей, находящихся в тюрьмах…» – сказал Чернов на церемонии награждения.

96-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе.