Буданов: Все наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму

Буданов: Все наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму2
- 11.03.2024, 10:34
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Жители Крыма, которые живут в оккупации уже 10 лет, должны знать, что их не забыли.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские диверсионные рейды в Черном море — это подготовка к «серьезной операции» во временно оккупированном Крыму. Об этом он сообщил в документальном фильме «Война за море: от Днепра до Крыма».
По его словам, операции в Черном море — это проверка «правильности утверждений о путях подхода и отхода оттуда».
Он отметил, что это «хороший посыл» для жителей полуострова, которые живут в оккупации уже 10 лет.
«Многие верят в то, что их забыли», — сказал Буданов.
Утром 5 марта в Крыму был уничтожен патрульный корвет Черноморского флота РФ «Сергей Котов». В военной разведке заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры. Судно уничтожили дронами Magura V5.
Во время уничтожения российского патрульного корабля были ранены по меньшей мере 27 оккупантов, безвозвратные потери захватчиков – семь моряков.