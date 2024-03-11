Буданов: Все наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму 2 11.03.2024, 10:34

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Кирилл Буданов

Жители Крыма, которые живут в оккупации уже 10 лет, должны знать, что их не забыли.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские диверсионные рейды в Черном море — это подготовка к «серьезной операции» во временно оккупированном Крыму. Об этом он сообщил в документальном фильме «Война за море: от Днепра до Крыма».

По его словам, операции в Черном море — это проверка «правильности утверждений о путях подхода и отхода оттуда».

Он отметил, что это «хороший посыл» для жителей полуострова, которые живут в оккупации уже 10 лет.

«Многие верят в то, что их забыли», — сказал Буданов.

Утром 5 марта в Крыму был уничтожен патрульный корвет Черноморского флота РФ «Сергей Котов». В военной разведке заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры. Судно уничтожили дронами Magura V5.

Во время уничтожения российского патрульного корабля были ранены по меньшей мере 27 оккупантов, безвозвратные потери захватчиков – семь моряков.