В России произошел массовый сбой в работе цифровых сервисов 11.03.2024, 11:19

Перебои зафиксированы как в самой Москве, так и в других регионах РФ.

Российские пользователи жалуются на массовые сбои в работе популярных цифровых сервисов. В частности, перебои зафиксированы как в самой Москве, так и в других регионах РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, утром 11 марта пользователи транспортных карт «Тройка» (используется для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, Московской области и в 38 регионах РФ) начали сообщать о массовом сбое в работе системы. Они не смогли ее пополнить, а также получить билеты.

О сбое сообщает и само приложение «Тройка. Пополнение и проверка» для смартфонов. Сегодня утром пассажиры получили уведомление об аварии сервера.

Также сбой произошел в работе Казанского метрополитена (система линий метрополитена в Казани — Россия, Татарстан). На станции оплата проходила через ручные валидаторы и кассы метро.

Кроме того, не работает официальное приложение для поиска и оплаты парковки в Москве.