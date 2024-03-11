«Оскар 2024»: полный список победителей и лучшие фильмы 11.03.2024, 11:20

Итоги премии.

В ночь с 10 на 11 марта прошла 96-я ежегодная кинопремия «Оскар», в ходе которой были выбраны лучшие картины 2023 года, который оказался богатым на неожиданности.

В этом году ведущим мероприятия снова выступил Джимми Киммел, которого многие зрители знают по вечернему шоу. Награждение вновь прошло в театре Dolby.

По количеству наград в этом сезоне, как прогнозировалось, в лидерах будет «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Аналитики не ошиблись, так как картина взяла 8 статуэток, включая награды «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер».

Результаты представлены ниже :

• Лучший фильм – «Оппенгеймер»;

• Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица»;

• Лучший режиссер – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);

• Лучший актер – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);

• Лучшая актриса – Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);

• Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);

• Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);

• Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения» (Артур Арари, Жюстин Трие);

• Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво» (Корд Джефферсон);

• Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема («Оппенгеймер»);

• Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: Минус Один»;

• Лучший звук – «Зона интересов»;

• Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»);

• Лучшая песня – «What was I made for?» от Билли Айлиш («Барби»);

• Лучший монтаж – «Оппенгеймер»;

• Лучший грим и прически – «Бедные-несчастные»;

• Лучшие костюмы – «Бедные-несчастные»;

• Лучшая работа художника-постановщика – «Бедные-несчастные»;

• Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов» (Великобритания);

• Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе»;

• Лучший игровой короткометражный фильм – «Удивительная история Генри Шугара»;

• Лучший анимационный короткометражный фильм – «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;

• Лучший документальный короткометражный фильм – «Последняя ремонтная мастерская».

В этом году снова не было номинаций «Самый популярный фильм по версии фанатов» и «Лучшая сцена блокбастера по версии фанатов», победителей в которых в 2022 году выбирали зрители.