Белорусы побежали в обменники 1 11.03.2024, 11:35

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Сдают доллары и евро.

Активная продажа белорусами валюты в феврале позволила Нацбанку поддержать золотовалютные резервы, отмечают эксперты Евразийского банка развития. Это помогло перекрыть потери от падения цен на золото на мировом рынке. Напомним, ЗВР за прошлый месяц года увеличились на 125,1 млн долларов — до 8 218,6 млн. Два предыдущие месяца этот показатель сокращался, причем февральский рост не смог перекрыть падение в январе и декабре, пишет «Зеркало».

«Прирост (ЗВР в феврале. — Прим. ред.) был обеспечен увеличением резервных активов в иностранной валюте на 146,2 млн долл. При этом стоимость золота в составе резервов уменьшилась за месяц на 10,7 млн долларов за счет незначительного снижения цены», — отмечают в ЕАБР.

Эксперты поясняют, что рост ЗВР стал возможен из-за валюты, которую в феврале сдавало в обменники население.

«Резервы выросли на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в размере 37 млн долларов, сформированным во многом чистой продажей иностранной валюты населением в размере 168 млн долларов за февраль по сравнению с чистой покупкой 14 млн долларов месяцем ранее», — уточняют в ЕАБР.

Проще говоря, белорусы в феврале продали банкам валюты на 168 млн больше, чем купили. В январе ситуация была противоположной: купили на 14 млн долларов больше, чем продали.

С начала этого года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 91,2 млн долларов.

Напомним, за 2023 год ЗВР выросли на 197,9 млн долларов — до 8 млрд 127,4 млн. Среди причин — подорожание золота.

Чиновники планируют, что на конец 2024 года ЗВР должны составлять не менее 6 млрд долларов. Нацбанк ранее заявлял, что совместно с правительством намерен продолжить работу по поддержанию ЗВР, что «будет способствовать повышению экономической безопасности страны и обеспечению финансовой стабильности».