Financial Times: Война в Украине возродила урановые шахты в США 11.03.2024, 16:36

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Комментарии аналитиков.

Возрождение в мире интереса к ядерной энергетике, а также обеспокоенность импортом ядерного топлива или сырья из России из-за продолжающегося вторжения в Украину приводят к перезапуску законсервированных шахт – на фоне увеличения цены на урановую руду.

«В течение 40-летней карьеры Скотт Мелбай наблюдал за тем, как урановая промышленность США падала с позиции ведущего мирового производителя радиоактивной руды, которая питает ядерные реакторы, до состояния отрасли с мизерными объемами производства. Сейчас президент Американской ассоциации производителей урана возглавляет отраслевую кампанию по возрождению законсервированных шахт и инвестированию в новое производство, чтобы извлечь выгоду из стремительного роста цен и политики, направленной на уменьшение зависимости США от российского импорта», пишет Financial Times.

По данным газеты, по меньшей мере пять производителей, акции которых котируются на американских биржах, возобновляют работу урановых шахт в Техасе, Вайоминге, Аризоне и Юте. Эти предприятия простаивали после обвала рынка, вызванного аварией на атомной электростанции Фукусима (Япония) в 2011 году. Несколько геологоразведочных компаний ищут новые месторождения урана, который с начала 2021 года утроился в цене из-за возрождения интереса к ядерной энергетике.

«Мы слишком долго находились в спящем режиме, и теперь наше членство снова наполнилось энергией. Существует широкая двухпартийная поддержка ядерной энергетики, роли, которую она играет в зеленом переходе, и, конечно, Украина-Россия подчеркнули необходимость обеспечения нашей энергетической независимости», – сказал Мелбай, также топ-менеджер Uranium Energy Corp, техасской компании, возобновляющей работу шахт в Вайоминге и Техасе.

Возобновление добычи в США происходит на фоне глобального возрождения урановой промышленности, когда производители в Австралии, Канаде и других странах стремятся увеличить объемы добычи. Они реагируют на стремительный рост цен на уран, которые в январе достигли 16-летнего максимума – более 100 долларов за фунт (0,45359237 кг) – и остаются на уровне 92 долларов за фунт. Это обусловлено возобновлением интереса правительств к ядерной энергетике – источнику энергии без выбросов, которое, по мнению сторонников, будет играть ключевую роль в энергетическом переходе.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, которая прогнозирует, что спрос на уран удвоится до 130 тысяч тонн к 2040 году, строится около 60 атомных электростанций и планируется строительство еще 110. Более непосредственным стимулом для роста спроса стало продление срока эксплуатации работающих сейчас реакторов. В прошлом году спрос на уран составил 65 650 тонн. Прогнозируется, что к 2030 году он вырастет до 83 840 тонн.

Цены также выросли из-за ограниченного предложения после того, как в 2010-х годах инвестиции в новые проекты прекратились. Мировая добыча урана сократилась на четверть до 47 731 тонны с 2016 по 2020 год в результате обвала рынка после аварии на АЭС Фукусима.

Планы расширения крупнейшего в мире производителя «Казатомпром», на долю которого приходится 23% мировой добычи, застопорились из-за дефицита серной кислоты, используемой в разработке урановых рудников в Казахстане методом выщелачивания.

По словам генерального директора Ur-Energy Inc Джона Кеша, возобновляющего производство на двух шахтах в Вайоминге, геополитика приводит к росту цен из-за опасений, что основной экспортный маршрут казахстанского и узбекского урана, направляющийся в США, проходит через Россию и выходит из порта в Санкт-Петербург. В 2022 году Казахстан, Узбекистан и Россия поставили чуть меньше половины всего урана, приобретенного американскими атомными станциями, согласно данным правительства США.

«Никто действительно не знает, как Владимир Путин будет пытаться влиять на эти страны в будущем. Итак, диверсификация сейчас – это основа игры», – сказал Кэш, добавив, что американские и европейские энергетические компании подписывают все больше контрактов с Ur-Energy после вторжения России в Украину.

Конгресс США рассматривает возможность запретить импорт российского урана, что может еще больше всколыхнуть сектор.

Большинство аналитиков прогнозируют, что в будущем казахстанский уран будет все больше поступать в Россию и Китай из-за высоких логистических затрат на транспортировку урана по альтернативным маршрутам в обход России, таким как Каспийское море, а также из-за увеличения количества долгосрочных соглашений на поставки в Китай.

Многие эксперты скептически относятся к долгосрочным перспективам американского производства из-за меньших масштабов деятельности и более высокой себестоимости, чем у конкурентов. Недавний анализ прогнозируемой себестоимости нескольких предложенных урановых проектов в США, Канаде и Намибии, проведенный TradeTech и uranium.info, показал, что добыча была самой высокой на американских предприятиях.

Руководитель сырьевой стратегии Liberum Том Прайс заявил, что тот факт, что Вашингтон стремится расширить внутренние источники урана, предположительно станет основой для некоторых новых добывающих операций в США. Но американские покупатели постараются получить доступ к более дешевым источникам урана в таких странах, как Канада и Австралия.

«С увеличением мировой добычи и снижением цен до уровня около 70 долларов за фунт, я думаю, что много бравады в американской промышленности сойдет на нет, и в торговлю вступит меньше проектов», – считает Прайс.