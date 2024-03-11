Десятки дорог Беларуси решили закрыть для грузовиков 11.03.2024, 16:40

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фото: trans.info

Когда и где стартуют весенние ограничения?

Местные администрации двух районов Могилёвской области Беларуси объявили о введении традиционных весенних ограничений на некоторых дорогах региона. На определённый период десятки участков дорог окажутся недоступны для большегрузов, пишет telegraf.news.

Так, о решении ограничить движения грузовиков на трассах региона уже объявили власти Глусского и Горецкого района. Согласно решениям местных администраций, которые на днях были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, запреты коснутся грузовиков, у которых нагрузка на одиночную ось превышает 5 тонн.

Такой транспорт не сможет передвигаться по местным автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием в период с 15 марта по 30 апреля.

В документах указано, что весенние ограничения не будут затрагивать следующие виды транспорта:

• транспортные средства, самоходные машины, перевозящие пассажиров, живых животных, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семян рапса, семенного фонда, молока и молочных продуктов, почты и почтовых грузов РУП «Белпочта», а также грузов, перевозимых в изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

• транспортные средства, перевозящие отходы животного происхождения для их утилизации и (или) переработки;

• транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие деятельность по содержанию, ремонту и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования;

• транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий ДТП.

В Глусском районе весенние ограничения ввели на следующих участках дорог:

В Горецком районе весенние ограничения затронут следующие участки:

В этих же локальных документах также установлены сроки аналогичных ограничений для грузовиков на летний период. В этом случае по определенным местным дорогам запретят ездить с 11:00 до 20:00 при температуре воздуха свыше 25°С. Летние ограничения будут действовать:

• в Горецком районе — с 31 мая по 31 августа,

• в Глусском районе – с 25 мая по 31 августа.

Отметим, что аналогичные ограничения, вероятнее всего, будут введены и в других регионах Беларуси. В прошлом году ограничения не вводились только в Гродненской области, в остальных запреты для большегрузов действовали с 20 марта и были полностью сняты только 20 апреля.